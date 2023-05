Negociação sobre marco fiscal deve consumir todo o dia, diz Haddad

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as negociações sobre o relatório do novo arcabouço fiscal na Câmara devem consumir o dia todo e ser concluídas ainda nesta segunda-feira.

De acordo com o petista, restam poucos itens “em aberto” no texto de Claudio Cajado (PP-BA). À noite, o deputado deve discutir a versão mais recente de seu parecer com líderes de bancadas e Arthur Lira.

“Estou colocando a equipe técnica disponível para que [os deputados] tenham consciência de qual impacto cada dispositivo vai ter no Orçamento do ano que vem, sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social para não desamparar nem a sustentabilidade social nem a sustentabilidade fiscal”, disse Haddad a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a preocupação de que o novo marco fiscal não inviabilize a manutenção de aumentos reais do salário mínimo, disse o ministro.