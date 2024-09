BNDES investe R$ 30 milhões em projeto de telecomunicações no RS

O BNDES aprovou financiamento no valor de R$ 30 milhões para um plano de inovação voltado ao desenvolvimento de novos produtos de telecomunicações da empresa Datacom, localizada na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, capital gaúcha.

Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) e representam cerca de 89% do projeto da Datacom, com valor total de R$ 33,7 milhões. O objetivo é ampliar a ação dessa empresa em mercados em que ela já está presente, bem como permitir a oferta de soluções de telecomunicações mais completas com tecnologia brasileira.

“O governo do presidente Lula tem como um de seus objetivos a inclusão digital, um dos eixos do Novo PAC e, para isso, o BNDES investe na expansão de serviços como o 5G e na conexão das escolas”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo Mercadante, operações como esta da Datacom são o exemplo de que o Brasil tem capacidade de produzir tecnologia nacional com pessoas e recursos nacionais.

De acordo com o BNDES, a expectativa é que o investimento crie 21 novos empregos, sendo oito na área de Pesquisas e Desenvolvimento. Com isso, a Datacom passará a ter um quadro de 450 empregados, dos quais 103 dedicados à pesquisa.

Telecom brasileira (Datacom) é o nome fantasia da Teracom Telemática AS, fundada em 1998 em Eldorado do Sul (RS). A fábrica da empresa tem 3 mil m2 e capacidade de produção de mais de 30 mil equipamentos por mês.

O BNDES afirmou que a empresa investiu na criação de produtos com tecnologia própria e engenharia nacional, desde o início. Como resultado, ela possuiria quatro softwares registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).