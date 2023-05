O faturamento milionário da Natural One no primeiro trimestre

Líder no segmento de sucos naturais no Brasil, a Natural One registrou 167 milhões de reais em receita operacional líquida com vendas no país no primeiro trimestre deste ano, o melhor resultado da história da empresa. O valor foi 42% maior que o do mesmo período de 2022.

Segundo a foodtech, o recorde foi alcançado por causa do aumento da demanda latente por produtos saudáveis e retomada do consumo após o período mais grave da pandemia de Covid-19, além da ampliação da rede de distribuição — são 80.000 pontos de venda físicos em todo o país.