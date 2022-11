Nardes, do TCU, vai continuar afastado por questão médica; saiba o motivo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a repercussão do áudio em que disse ter informações sobre “um movimento muito forte nas casernas” pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Augusto Nardes, do TCU, entrou de licença médica na última terça-feira, pelo período de cinco dias. Na ocasião, ele não informou o motivo do afastamento.

Procurado pelo Radar há pouco, na manhã desta segunda, ele informou que continuaria afastado porque está com um problema na coluna, por “uma artrose”, que foi diagnosticado por uma médica. “Não consigo nem sentar”, comentou o ministro, que completou 70 anos de idade no mês passado.

Questionado pela coluna se há previsão de retorno ao trabalho, Nardes disse que não e que teria que desligar a ligação porque estava no médico naquele momento.

Na gravação, que veio à tona no último dia 20, previu para “as próximas horas”, dias ou, no máximo, semanas um “desenlace bastante forte na nação”, um “conflito social” com consequências imprevisíveis.

Ouça o áudio:

O contexto da fala golpista do integrante do Tribunal de Contas da União sobre o “pior momento que a nação vai viver, mas [que] talvez seja importante para poder recuperar” é a derrota de Bolsonaro nas urnas para Lula — que foi o responsável pela sua nomeação para o tribunal, em 2005, quando Nardes era deputado federal pelo PP, pelo Rio Grande do Sul.

Em “nota de esclarecimento” enviada na segunda-feira da semana passada, o ministro afirmou que “lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos”.

“Para que não pairem dúvidas, [o ministro] esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas”, diz o texto enviado pelo TCU.