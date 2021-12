‘Não vou pedir nada pra ele’, diz Bolsonaro sobre Mendonça no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em discurso durante evento do Fórum Moderniza Brasil, na Federação das Indústrias de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro declarou que “não vai pedir nada” para André Mendonça, recém-aprovado a uma vaga no STF.

Bolsonaro elogiava seu time ministerial — estavam presentes Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e Paulo Guedes, da Economia — quando decidiu falar sobre o seu indicado “terrivelmente religioso” à Corte.

“Pode ter certeza, não vou pedir nada pra ele. Tudo que vi ao longo de três anos do André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas. Não vamos ter sobressaltos com ele, não. Pra ser indicado pra lá tem que tomar tubaína comigo. Tem que olhar pra ele em campo e ele tem que saber o que fazer, se não, não dá certo”, disse à plateia, formada principalmente por empresários.

Bolsonaro comentou, ainda, a aprovação no Senado de Antonio Anastasia (PSD-MG) para o cargo de ministro do TCU. Segundo ele, o tribunal precisa de nomes que não sejam “políticos por serem políticos apenas”.

“Também ontem, nada a ver comigo, mas o Senado indicou Antonio Anastasia. Não vou falar dos outros, mas deste, acho que será excelente nome (…) quase tudo do Tarcísio passa por lá. Se lá tivermos políticos por serem políticos apenas, o Brasil não vai andar. Tenho certeza que ele vai pra frente”, disse.