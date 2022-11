‘Não vou agradar a todos’, diz Tite sobre convocação da Seleção

Giro VEJA - quinta, 3 de novembro

As negociações do Orçamento do ano que vem e as especulações sobre a montagem da nova equipe econômica são os destaques do dia

O primeiro dia de negociações da equipe de transição resultou num acordo preliminar para a apresentação de Proposta de Emenda à Constituição para garantir recursos para o Auxílio Brasil de R$ 600. O programa social, que naturalmente será rebatizado de Bolsa Família, lidera a lista de promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta, já apelidada de PEC da Transição, também deve contemplar medidas como um aumento real do salário mínimo, outra promessa de Lula