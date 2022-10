‘Não votem em mim’, pede ex-repórter da Globo que desistiu de candidatura

Há pouco mais de um mês, o jornalista Marcos Uchôa — que se tornou conhecido após trabalhar por 38 anos na TV Globo como repórter esportivo e correspondente internacional — anunciou que não disputaria mais o cargo de deputado federal pelo PSB, que marcaria sua estreia na política. O motivo apontado foi a falta de recursos da legenda.

Neste domingo, no entanto, ele informou que soube que seu nome está nas urnas e atribuiu a manutenção a um “erro” do partido. De fato, no sistema de divulgação de candidaturas do TSE, a dele segue disponível e deferida pela Justiça Eleitoral.

Diante da confusão, Uchôa fez um pleito inusitado aos seguidores: “Quero pedir que não votem em mim”.

O repórter anunciou que seu candidato a deputado federal é delegado Alexandre Saraiva, da PF, que concorre pelo PSB.