‘Não voltaremos à barbárie’, diz PT sobre ameaça de morte à vereadora

O Partido dos Trabalhadores se manifestou sobre as ameaças de morte sofridas na semana passada pela vereadora de Araraquara e deputada estadual eleita, Thainara Faria (PT-SP). A mensagem foi recebida enquanto a petista participava, em Brasília, de um evento sobre participação política de pessoas LGBT.

“Thainara é uma mulher negra, bissexual, advogada e oriunda do interior paulista, que usa suas redes sociais, seu mandato legislativo e os espaços que ocupa para denunciar todos os tipos de mazelas e preconceitos”, disse o PT, em nota.

Conforme a nota e o relato da deputada eleita, a ameaça foi a mais grave recebida por Thainara até então. Por e-mail, o autor da mensagem descreveu cenas de morte e ofendeu a orientação sexual, gênero e etnia da parlamentar.

A nota foi assinada pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, a secretária nacional LGBT, Janaína Oliveira, o secretário nacional de assuntos institucionais, Joaquim Soriano, a secretária nacional das mulheres, Anne Moura, e a secretária nacional da juventude, Nadia Garcia.

Leia a íntegra da nota:

O Partido dos Trabalhadores, vem a público por meio desta nota, manifestar seu apoio incondicional e solidariedade à companheira, vereadora do município de Araraquara (SP) e recém eleita deputada estadual por São Paulo, Thainara Faria, além de repudiar de forma veemente todos os ataques e ameaças deflagradas contra a parlamentar.

Thainara é uma mulher negra, bissexual, advogada e oriunda do interior paulista, que usa suas redes sociais, seu mandato legislativo e os espaços que ocupa para denunciar todos os tipos de mazelas e preconceitos que se encontram enraizados em nossa sociedade, nunca desviou de sua luta e compromisso por uma sociedade com equidade e livre de toda opressão.

Na tarde desta sexta-feira (20), enquanto a parlamentar participava do 1º Encontro Nacional de LGBT’s Eleitos em Brasília no Distrito Federal, evento este organizado pela ONG VOTE LGBT, recebeu em seu e-mail, uma ameaça de morte, desta vez mais grave de qualquer outra recebida até então.

No corpo da mensagem a pessoa descrevia cenas de morte, compra de arma de fogo, descontrole da raiva e indignação com as pautas defendidas e trabalhadas por Thainara durante a sua trajetória política. Em outros trechos do e-mail, é possível identificar insultos e ofensas enquanto a orientação sexual, gênero e a etnia da parlamentar.

Assistimos estarrecidos e impotentes os momentos de terror no último dia 08 de janeiro, onde pessoas da extrema direita com uso de violência e ódio, invadiram a sede dos três poderes em Brasília, com o firme propósito de abalar o Estado Democrático de Direito, construído duramente por tantas vidas e por tantos militantes que se colocaram nas fileiras de luta em favor da conquista e concretização da democracia.

Em pleno século XXI, a cegueira política disseminada pelo fundamentalismo e o conservadorismo conseguem incentivar ações ameaçadoras como o episódio de Brasília quanto a ameaça a parlamentares mulheres, negras, LGBTI+ e que se alinham a uma política progressista, que visa principalmente a inclusão de todes, todas e todos na prioridade das ações e políticas públicas que temos direito em nosso país.

O povo brasileiro, no último pleito eleitoral, realizado no final do ano passado, deu seu recado nas urnas, se opondo a todo esse cenário que assombrou e ainda assola o nosso país. As eleições de 2022 marcaram a confirmação da democracia com a vitória do presidente Lula e de seu programa de governo. A vontade popular indica total desprezo pelos ideais totalitários e fascistas.

A democracia saiu vencedora. Não voltaremos à barbárie e à intolerância. Por isso mesmo, é urgente e necessário estabelecer ações que ultrapassem a mera coibição dos atos, e sim identificar, responsabilizar e punir exemplarmente qualquer criminoso que atente ou atinja vidas LGBTI+ motivadas por ódio e discriminação.

Brasília, 21 de janeiro de 2023.

Gleisi Hoffmann

Presidente Nacional do PT

Janaína Oliveira

Secretária Nacional LGBT do PT

Joaquim Soriano

Secretário Nacional de Assuntos Institucionais do PT

Anne Moura

Secretaria Nacional de Mulheres do PT

Nadia Garcia

Secretária Nacional de Juventude do PT