‘Não vejo nada demais’ em pedir para fechar Congresso e STF, diz Bolsonaro

Questionado no Jornal Nacional por que não desautoriza os apoiadores que pedem medidas inconstitucionais como o fechamento do Congresso e do STF e um intervenção militar “com Bolsonaro”, e costumam gritar “eu autorizo” na sua presença, o presidente Jair Bolsonaro disse que não ver “nada demais” nas manifestações e que as vê como “liberdade de expressão”.

“Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Artigo 142, o que é artigo 142? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem”, declarou Bolsonaro, em resposta a William Bonner.

“Quando alguns falam em fechar o Congresso, isso é liberdade de expressão deles. Eu não levo pra esse lado, tá? E pra mim isso faz parte da democracia. Não posso é eu ameaçar fechar o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão. Como alguns falam em AI-5. Nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão ‘AI-5’, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum”, concluiu.