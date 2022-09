Não teve golpe, mas todos viram o 7 de setembro de Bolsonaro; eis a lição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os atos de 7 de setembro em Brasília não foram diferentes das datas festivas já vistas na Esplanada dos Ministérios em anos anteriores. Apoiadores mais radicais repetiram os apelos por intervenção militar e pelo fechamento do STF.

Jair Bolsonaro, discursando como candidato à reeleição, pegou bem mais leve com o Supremo e seus ministros. Seu objetivo, no entanto, foi cumprido.

Com toda a atmosfera de golpe de Estado alimentada estrategicamente por ele e seus aliados no governo nos últimos meses, os atos deste feriado de 7 de setembro foram acompanhados com atenção pelo país. Se vão render votos ao presidente, ainda é cedo para avaliar.

É fato, no entanto, que, sem o clamor golpista, as mobilizações bolsonaristas não teriam a atenção que receberam nesta manhã de quarta nem a que irão receber durante a tarde em Copacabana.

Para um candidato que está atrás nas pesquisas e corre o risco real de perder a eleição, a visibilidade do feriado é um importante ativo na campanha eleitoral.