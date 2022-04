‘Não tenho plano de ser vice’ diz Simone Tebet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidata do MDB ao Planalto, a senadora Simone Tebet deu uma entrevista ao Estadão nesta terça em que fala do acordo entre os partidos de centro, revelado pelo Radar no início de março, para a definição de um nome que represente os partidos — MDB, União Brasil e PSDB.

Depois da saída de Sergio Moro da disputa, restam a própria Simone e o tucano João Doria. A senadora dá a pista sobre quem será o nome escolhido para a cabeça de chapa. “Eu sou pré-candidata a presidente. Não tenho plano B, nem de ser vice”, diz Simone ao repórter Daniel Weterman.

A senadora explica de onde vem a força dos argumentos de sua pré-candidatura: “Para acabar com a polarização, as pessoas querem algo novo. Eu sou o novo porque sou a única pré-candidata mulher e hoje quem mais rejeita os dois pré-candidatos (o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro) é o eleitorado feminino”.

Nesta quarta, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, encontrará Luciano Bivar e Bruno Araújo para uma conversa dos chefes de partido sobre a composição da chapa. Rossi afirma que Simone conseguiu destruir as resistências ao nome dela no MDB e que sua pré-candidatura é, de fato, forte.