‘Não tem trégua’, diz Lula ao lado de Janja

Logo após a primeira reunião da coordenação de campanha de Lula neste segundo turno, na tarde desta segunda, a mulher do ex-presidente, Janja, puxou o marido e gravou um vídeo para publicar nas suas redes sociais.

“Oi, gente, estamos terminando uma reunião aqui, ó, o maridão aqui, estamos aqui prontos para o segundo turno. Vamos ganhar isso, ganhamos no primeiro, vamos ganhar no segundo. É isso, né, amor?”, disse a socióloga Rosângela da Silva.

“É o seguinte: não tem trégua, gente. São 20 e poucos dias em que a gente vai ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, com muita alegria, com muito amor, conversando com as pessoas. A gente agora precisa evitar de conversar com quem já vota na gente, vamos procurar quem não vota pra gente convencer”, respondeu o petista, reforçando a estratégia para tentar furar a bolha na disputa contra Jair Bolsonaro.

Janja então pediu que os seguidores conversem com a “tia do zap” e com todo mundo, e desmintam “mentiras que estão rodando por aí”. “É isso, gente, vamos com muita força, muito amor e muita fé. E é isso. É segundo turno, é nós”, concluiu.

Veja o vídeo:

Boraaaaaaa!!!! Força e Fé!!!! Vamos ganhar de novo. pic.twitter.com/yzN5BcnNnU — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 3, 2022

