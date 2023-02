‘Não tem que pedir licença para governar’, diz Lula a aliados do Congresso

No café da manhã com parlamentares da base do governo no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou nesta quarta sobre a política econômica. Ele destacou que a responsabilidade da classe política é com a população e os eleitores.

“Todos vocês e todo governo tem o direito de estabelecer a sua política econômica, a sua política social”, disse. “Eu confio que a economia vai voltar a crescer. Depende muito de nós (…) a gente não tem que pedir licença para governar”, afirmou Lula para ministros, senadores e deputados.

A fala ocorreu no dia seguinte em que o petista afirmou a jornalistas que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, “deve explicação ao Congresso Nacional”. Na terça, Lula disparou contra a autonomia do BC e a taxa de juros, hoje em 13,75%.