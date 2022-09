Não são todos os evangélicos que estão com Bolsonaro, diz Marina Silva

Marina Silva já começou a atuar por Lula entre os evangélicos. Numa conversa nesta quarta no UOL, a ex-ministra, que é evangélica, acusou Jair Bolsonaro de “usar o nome de Deus em vão” e alertou os eleitores fieis para olharem as propostas dos candidatos, não os interesses políticos dos líderes religiosos que estão com ele no governo.

“Nós temos que nos dirigir aos evangélicos, aos católicos, aos ateus, aos que tem religião de matriz africana como cidadãos. E não são todos os evangélicos que estão com Bolsonaro. Uma parte já percebeu que Jesus Cristo não tem nada a ver com uma arma na Marcha para Jesus, que Jesus Cristo não tem nada a ver com a falta de compaixão com aqueles que perdem sua vida. Tanto é que ele se dirigiu à casa de Maria e de Martha para ressuscitar Lázaro. Tal era a compaixão, que ele chorou ao chegar ao túmulo de Lázaro. Então, essa atitude (de Bolsonaro) de ficar imitando as pessoas que estão chorando, dizer que é apenas uma gripezinha aquilo que tirou a vida de quase 700.000 pessoas, isso não tem nada a ver com o ensinamento dos evangélicos e de Jesus. O nome de Deus está sendo usado em vão e nós não podemos fazer isso”, disse Marina.