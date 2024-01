“Não pedi demissão. E não pedirei”, diz Cappelli antes de reunião com Dino

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Prestes a entrar em uma reunião com Flávio Dino, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli negou que pedirá exoneração do cargo, em meio à expectativa da confirmação de Ricardo Lewandowski como novo chefe da pasta.

“Não pedi demissão. E não pedirei”, disse Cappelli ao Radar.

O encontro com Dino começou há poucos minutos. Na sequência, o ainda ministro e Lewandowski têm uma reunião marcada para as 11 com o presidente Lula.