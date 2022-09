‘Não ir a um debate é sinônimo de covardia’, diz Soraya Thronicke

Candidata do União Brasil ao Palácio do Planalto, a senadora Soraya Thronicke declarou que não ir a um debate eleitoral é “sinônimo de covardia”, depois de o Radar noticiar a decisão do ex-presidente Lula de não participar do evento com os presidenciáveis que será promovido por VEJA no próximo sábado, em parceria com SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. Segundo ela, o comentário vale para qualquer candidato que se ausentar.

“O debate é a ferramenta que o eleitor tem para poder avaliar as propostas e os propósitos das campanhas. É indispensável oferecer o debate a quem vota, em nome da democracia. Sendo assim, é inadmissível o candidato não comparecer, seja ele quem for. Não ir a um debate é sinônimo de covardia. Debate é direito do eleitor e dever do candidato. Alguém que não se dispõe em debater o Brasil se divorcia do que representa, de fato, a democracia. ‘Democracia seletiva’ não pode ser normalizada no país”, declarou Soraya, que prometeu participar de todos os debates nessas eleições.