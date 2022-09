‘Não há a menor chance de fazer campanha junto de bandido’, diz Ciro Gomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes, de alguma forma, já começa a dizer aos petistas que não há chance de a turma conseguir uma foto dele com Lula num eventual segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro.

Além de subir o tom contra Lula por causa do ataque especulativo do voto útil, o pedetista atacou nesta quarta o que chamou de “gabinete do ódio petista”, que espalharia notícias para difamá-lo, lembrando da viagem dele a Paris em 2018.

“O gabinete do ódio petista segue espalhando que eu não estava aqui no segundo turno de 2018. Repito: eu estava sim e votei. O que eu não fiz – e que é meu direito como cidadão – foi fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço, não há a menor chance”, diz Gomes.