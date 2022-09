‘Não faça papel de ridículo’, diz Bolsonaro a apoiadores golpistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro foi questionado nesta terça sobre suas diferenças com Alexandre de Moraes e se haveria motivo para o fechamento de instituições no país, como querem apoiadores golpistas do presidente que defendem uma nova intervenção militar.

Bolsonaro disse que Moraes havia mudado antes da posse no TSE, mas que depois “voltou ao normal” ao tomar decisões contra o presidente e seus apoiadores. Sobre os bolsonaristas que pretendem levar faixas defendendo um golpe militar ou o fechamento do Supremo, Bolsonaro deu um recado: “Não faça papel de ridículo”.