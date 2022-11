‘Não enxergo essa coisa de centrão’, diz Lula em Brasília

Ao falar pela primeira vez em Brasília como presidente eleito, Lula fez um sinal de aproximação com os políticos do centrão que estiveram com Jair Bolsonaro até aqui.

Citando o seu desejo de promover uma pacificação política no país, recuperando a harmonia entre os poderes, Lula disse que não irá tratar de modo diferenciado políticos no Congresso. “Não enxergo essa coisa de centrão. Enxergo deputados e senadores que foram eleitos”, disse Lula no CCBB, local onde funciona a transição em Brasília.

O presidente vai buscar se aproximar de todos os parlamentares que não estejam declaradamente na oposição ao futuro governo. “Não há tempo para ódio, não há tempo para vingança. Só há tempo para governar. Não haverá agressão verbal, não haverá agressão. Vamos voltar a dormir em paz”, disse o petista.

Lula teve um longo dia de agendas políticas para viabilizar a aprovação de medidas legislativas que amparem os gastos sociais do novo governo. Conversou com Arthur Lira, presidente da Câmara, e com Rodrigo Pacheco, chefe do Senado. Depois, foi ao STF se reunir com os ministros da Corte.

