“Não é momento apenas de sobrevoos”, diz Leite antes de receber Lula no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou há pouco um vídeo antes de embarcar de Porto Alegre para Santa Maria, onde encontrará o presidente Lula e sua comitiva de ministros, para visitar áreas atingidas por enchentes causadas pelos fortes temporais dos últimos dias.

Estou embarcando neste momento para Santa Maria, onde encontrarei o presidente @LulaOficial. Não é momento apenas de sobrevoos, mas de articulação de todos para salvar vidas. As aeronaves precisam estar focadas nos resgates. Precisamos somar todos os esforços.

Eu pic.twitter.com/YvhMBjRyon — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 2, 2024

“Mais do que ser um momento para sobrevoo, simplesmente, é pra ser um momento, é isso que nós estamos trabalhando, de articulação para a mais absoluta perfeita sintonia possíveis entre as Forças Armadas e o Estado do Rio Grande do Sul para fazer os resgates das pessoas. Esse é o nosso foco nesse momento, e a gente precisa colocar força total”, declarou o governador na gravação.

Segundo Leite, as aeronaves do Exército que deveriam ter chegado na manhã desta quarta ainda não conseguiram chegar ao Rio Grande do Sul, mas as que foram cedidas pelo Governo de São Paulo já estão no Estado — e um dos helicópteros já está fazendo resgates na região de São Sebastião do Caí.

Além disso, as aeronaves do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil também estão em atuação para resgatar pessoas afetadas pelas inundações.

“E a gente aguarda a chegada dos reforços das Forças Armadas para se incorporarem a duas aeronaves da FAB que devem estar atuando para fazer resgates nesse momento”, concluiu Leite.