Não cabe às Forças Armadas fazer avaliação política, diz Gleisi após nota

A deputada Gleisi Hofmman comandou nesta sexta a primeira reunião do conselho político no gabinete de transição. Após o encontro, a presidente do PT concedeu entrevista coletiva, quando comentou a manifestação do Exército e da Força Aérea momentos antes do encontro.

“No meu entender, não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, né? Se posicionar politicamente, nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas, e o direito de manifestação não cabe a quem atenta à Constituição. Isso é uma leitura clara, nós temos que defender a Constituição e a democracia”, disse Gleisi.

Na nota, os militares declaram apoio “irrestrito e inabalável” ao Povo Brasileiro, em referência aos atos em frente aos quartéis de manifestantes inconformados com o resultado das urnas. A coordenadora do conselho político do gabinete de transição disse que a visão não espelha o pensamento de todos os comandantes.

“Mas vejo isso como um fato desses comandantes, desse governo, e um fato que tende ser isolado. Não acredito que a totalidade das Forças Armadas pense assim”, completou.

Apesar de o grupo ser composto por 14 partidos, representantes de 13 siglas estiveram no encontro, pois os indicados do MDB – senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros – não estavam em Brasília. O conselho deve voltar a se reunir na próxima quinta-feira.

Participaram da reunião nesta sexta:

Gleisi Hoffmann (PT), deputada federal e presidente nacional do partido

Eliziane Gama (Cidadania), senadora

Carlos Siqueira (PSB), presidente nacional do partido

Daniel Tourinho (Agir), presidente nacional do partido

Antonio Brito (PSD), deputado federal

Felipe Espírito Santo (Pros), integrante da direção do partido

Wolney Queiroz (PDT), deputado federal por Pernambuco

Luciana Santos (PCdoB), vice-governadora e presidente nacional do partido

Guilherme Ítalo (Avante), integrante da direção do partido

Juliano Medeiros (PSOL), presidente nacional do partido (via Zoom)

José Luiz Penna (PV), presidente nacional do partido

Wesley Diógenes (Rede), porta-voz do partido

Jefferson Coriteac (Solidariedade), vice-presidente nacional do partido

Floriano Pesaro, ex-deputado federal e coordenador-executivo do gabinete de transição