“Não aceito a vitória dele nem a da oposição”, diz Lula sobre Maduro

O presidente Lula deu uma entrevista, nesta sexta, para uma rádio de João Pessoa, na Paraíba, e voltou a falar da eleição na Venezuela, marcada por acusações de fraude e pela repressão do regime de Nicolás Maduro a opositores.

Segundo o petista, o pleito carece de comprovação de resultados tanto para legitimar Maduro quanto para confirmar as acusações da oposição venezuelana de fraude no pleito. Para Lula, uma nova eleição seria a solução do impasse.

O regime venezuelano, é bom lembrar, já declarou a reeleição do ditador e segue ignorando apelos internacionais, tanto do Brasil quanto de outros países por uma saída negociada para a crise.

“Eu não aceito a vitória dele nem a da oposição. A oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então, nós estamos exigindo a prova. Obviamente que ele tem o direito de não gostar porque eu falei que era importante que convocassem novas eleições”, disse Lula.

O petista também demonstrou já ter esgotado sua capacidade de lidar com a situação no país vizinho: “Eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá. Ele que enfrente as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto”.