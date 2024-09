Namorado de Lurian usa nome de Lula sem dó para tentar se eleger em SE

Danilo de Lula, o namorado da filha do presidente Lula, Lurian, e candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros (SE), faz campanha prometendo duplicar estradas, fazer pontes, urbanizar praias… Parece até que busca um mandato de governador.

“Quem tem condições (de levar obras para Barra dos Coqueiros) somos nós, que temos contato direto com a Presidência da República. Eu já falei com onze ministros do governo. Temos relação”, disse Danilo numa agenda de campanha recente. “A futura primeira-dama da Barra dos Coqueiros é a filha de Luiz Inácio lula da Silva”, seguiu o petista.

Com o uso escancarado do nome do pai da namorada, Danilo arrasta Lula para uma situação constrangedora. Se perder a eleição, o fiasco não será só dele. Será também do presidente da República.

Se ganhar, no entanto, o governador que se cuide em 2026.