Na vitória bolsonarista contra o STF, sobrou até para um ministro de Lula

Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso, o ministro Alexandre Padilha recebeu críticas no Supremo, depois da vitória bolsonarista na discussão da PEC que tenta limitar poderes da Corte.

“Parece que ele é ministro da articulação da Câmara. No Senado, não tem entrada”, diz um ministro da Corte.

Padilha até tenta fazer seu trabalho, mas o Senado, como ficou evidente, é território de Jaques Wagner. O petista foi decisivo para a vitória bolsonarista no Senado.