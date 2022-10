Na véspera do debate, Eduardo Bolsonaro faz estrago na campanha do pai

Atualizado em 28 out 2022, 17h40 - Publicado em 28 out 2022, 17h37

A coligação de partidos em torno da candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição refutou a proposta de adiamento do segundo turno das eleições deste ano. Desde que a campanha de Bolsonaro divulgou supostos erros na veiculação de propaganda eleitoral do presidente em rádios no início da semana que uma ala bolsonarista prega a tese de cunho golpista.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos que defendeu a ideia às vésperas do debate presidencial desta sexta-feira na TV Globo, o que gerou reação dura dentro da campanha de seu pai. Em nota, a coligação do presidente, formada pelos maiores partidos do centrão– PL, PP e Republicanos–, refutou a proposta de Eduardo e de outros bolsonaristas.

“O PL e demais partidos aliados à campanha pela reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, esclarecem e repõem a verdade em relação ao panfleto de autoria anônima e mentiroso sobre o 2º Turno das Eleições 2022 que circula nas redes sociais. O cartaz é comprovadamente falso e em nenhum momento foi sequer cogitada a proposta de adiamento do 2º Turno das Eleições de 2022. Boicotar o processo eleitoral neste momento, estimulando a ausência nas urnas, é um ato antidemocrático. Tal atitude só beneficiaria o candidato adversário, que combatemos com todo o vigor em virtude do seu histórico político-policial”, diz a nota.