Na véspera da cirurgia, Lula teve agenda carregada no Planalto

Na véspera de ser internado para uma cirurgia de emergência, com o objetivo de drenar uma hemorragia cerebral, o presidente Lula teve uma longa agenda no Planalto. Foram 28 interlocutores, entre auxiliares do governo e parlamentares do Congresso.

A agenda de Lula começou por volta de 9h, com uma reunião envolvendo quinze ministros. Por volta de 15, Lula teve outra rodada de conversa com três ministros e dois secretários do segundo escalão.

O dia foi fechado na reunião com os chefes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de líderes do governo no Parlamento, para tratar das emendas parlamentares.

