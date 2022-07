Na Unesco, Barroso bate sem dó no ‘extremismo de direita’

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso palestrou recentemente na Unesco, em Paris, sobre “Liberdade de Expressão, Mídias Sociais e Democracia”. A apresentação do magistrado, em inglês, contou, entre outros temas, com reflexões sobre “recessão democrática” no mundo e sobre “democracia e populismo autoritário”.

Barroso diz que o populismo autoritário utiliza como uma de suas principais ferramentas, a desinformação, discursos de ódio, calúnias, mentiras e teorias da conspiração: “O populismo pode ser de direita ou de esquerda, mas neste momento o extremismo de direita, muitas vezes racista, xenófobo e homofóbico, tem prevalecido. A marca do populismo de direita é a divisão da sociedade em nós – os puros, pessoas decentes e conservadoras – e eles as elites cosmopolitas, corruptas e liberais”.

O ministro não citou políticos que representam esse “populismo autoritário”, mas diz que “todos sabemos de que países estamos a falar”.

“Embora tenha sido, como observado, a ideologia vencedora do século XX, algo parece ter dado errado com o constitucionalismo democrático nos últimos anos, em diferentes partes do mundo, em um cenário que tem sido caracterizado por diversos autores como recessão democrática, retrocesso democrático, constitucionalismo abusivo, autoritarismo, democracia iliberal, legalismo autocrático, entre outros termos pejorativos. As expressões têm sido usadas para identificar experiências em diferentes países. Não acho adequado dar exemplos neste ambiente aqui, mas todos sabemos de que países estamos a falar. Mesmo as democracias consolidadas viveram momentos de turbulência e descrença nas instituições”, disse Barroso.

O ministro fez duras críticas ao advento do extremismo de direita. “O mundo assiste a um processo autoritário, antipluralista e antiinstitucional. Uma onda populista, que representa sérios riscos para a democracia. O populismo pode ser de direita ou de esquerda, mas neste momento o extremismo de direita, muitas vezes racista, xenófobo e homofóbico, tem prevalecido”, disse Barroso.

“O populismo autoritário flui através das deficiências da democracia, as promessas não cumpridas de oportunidades e prosperidade para todos. Existem várias causas para este fenômeno: político – as pessoas não se sentem representados pelos sistemas eleitorais existentes –, sociais – que resultam da estagnação social ou desemprego – e identidade cultural – reação a uma agenda identitária que tem prevalecido no mundo nas últimas décadas, em prol dos direitos humanos, direitos das mulheres, negros e religiosos minorias, gays, populações indígenas e proteção ambiental, entre outros”, segue o ministro.

O populismo ataca tribunais, segundo Barroso, com o objetivo de capturar as instituições e tornar os juízes submissos: “O populismo extremista e autoritário usa estratégias semelhantes no diferentes países em que pretende se estabelecer, que incluem: a) comunicação direta com seus apoiadores, mais recentemente usando as mídias sociais; b) desvio ou cooptação de intermediários nas instituições, que gerenciam a interface entre o povo e o governo, como o Legislativo, imprensa e organizações da sociedade civil; e c) ataques aos tribunais supremos e tribunais constitucionais, com a tentativa de capturá-los e ocupá-los com juízes submissos”.