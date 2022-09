Na TV Brasil, Bolsonaro replica discurso da campanha eleitoral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro falou há pouco no Palácio da Alvorada sobre as comemorações do 7 de setembro.

Nada sobre o coração de Dom Pedro, claro. O discurso do presidente foi uma espécie de propaganda eleitoral em rede nacional.

O presidente foi questionado sobre as caravanas de apoiadores que estão em Brasília. Foi o gatilho para falar de “patriotismo”.

“Com a nossa chegada ao poder, em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil. Ressurgiu o orgulho de você colocar a camisa verde e amarela e se apresentar”, disse Bolsonaro.

Depois dessa, o presidente falou que a presença dos bolsonaristas lhe dá força para “defender a pátria” e começou a listar realizações do governo: a gasolina mais barata, o Auxílio Brasil, a transposição do Rio São Francisco e teve espaço até para o Pix.

Bolsonaro também falou das ações do governo para perdoar dívidas de estudantes e da titulação de terras a produtores rurais.