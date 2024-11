Na trilha do pai, João Campos terá uma nova e importante missão em 2025

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aos 30 anos, João Campos assumiu nesta semana a presidência nacional do PSB, interinamente, cobrindo férias do titular, Carlos Siqueira, por dez dias. É uma espécie de test drive.

Na cúpula do partido, está tudo encaminhado para que o prefeito reeleito do Recife assuma definitivamente o posto já ocupado por Eduardo Campos, seu pai — de 2005 até 2014, quando morreu em um acidente aéreo.

Atualmente, o político pernambucano é o vice-presidente nacional da legenda, que é comandada por Siqueira há pouco mais de dez anos.

O Congresso Nacional para eleger o novo dirigente do partido está sendo organizado para acontecer em maio do ano que vem.

Quem acompanhou as tratativas para a condução de João Campos à liderança da sigla diz que sua escolha é uma “aposta no futuro”.

Reeleito com 78,12% dos votos válidos, no primeiro turno das eleições deste ano, o prefeito do Recife foi deputado federal de 2019 a 2020 e é cotado para concorrer em 2026 ao Governo de Pernambuco, conquistado duas vezes por seu pai e três vezes por seu bisavô paterno, Miguel Arraes.