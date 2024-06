Na Suíça, Lula participará de fórum de Coalizão para Justiça Social da OIT

O presidente Lula chegou nesta quinta-feira a Genebra, na Suíça, onde vai participar do fórum inaugural da Coalizão para Justiça Social da Organização Internacional do Trabalho. O brasileiro vai exercer a co-presidência da coalizão, lançada no ano passado, ao lado do diretor-geral da OIT, o togolês Gilbert Houngbo.

O objetivo da iniciativa é enfrentar desigualdades sociais, concretizar direitos trabalhistas integrados a direitos humanos e ampliar a capacidade e o acesso aos meios produtivos e a promoção do trabalho decente.

Segundo o Itamaraty, os países que participarão do evento vão apresentar iniciativas, projetos e ações em torno desses temas na abertura do fórum, que será seguido de três painéis: “Construir a resiliência das sociedades”, “Melhoria da coerência de políticas econômicas e sociais” e “Promoção do diálogo social para a prosperidade”.

Na sequência, o presidente brasileiro participará de uma cerimônia de lançamento do selo institucional de 35 anos do livro “O Alquimista”, do escritor Paulo Coelho, e de um jantar oferecido a ele e à primeira-dama, Janja, pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, o embaixador Tovar da Silva Nunes.

Após a rápida passagem pela Suíça, Lula e sua comitiva, que deixaram o Rio de Janeiro rumo à Europa na tarde desta quarta-feira, seguirão ainda na noite desta quinta para a Itália, que vai sediar a Cúpula do G7 na sexta e no sábado.

Já no primeiro dia da reunião, o presidente fará um discurso em uma sessão do bloco que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, sete dos países mais industrializados do mundo.

À margem do evento, Lula já tem reuniões bilaterais confirmadas com o Papa Francisco, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.