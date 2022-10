Na primeira semana de batalha, Lula venceu Bolsonaro nas redes

Atualizado em 11 out 2022, 07h52 - Publicado em 11 out 2022, 07h30

Os apoios anunciados ao ex-presidente Lula renderam pouco menos de 1,1 milhão de interações, entre postagens, comentários e compartilhamentos nas redes sociais, ao longo da primeira semana de campanha. Jair Bolsonaro obteve 943.200 interações, somando Facebook, Instagram e Twitter.

Nas redes sociais, quem mais gerou engajamento ao nome de Lula foi Simone Tebet. Ela liderou em comentários e compartilhamentos entre os apoios ao líder petista, totalizando 492.500 interações. O apoio tímido de Ciro Gomes também engajou as redes. O pedetista foi o “aliado” de Lula que mais foi citado em postagens junto ao petista, com 37.500, totalizando 397.900 interações nas redes.

Já as menções a Lula e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso totalizaram 167.400 interações, enquanto as citações ao também tucano José Serra somaram 26.200. As relacionadas ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), por sua vez, somaram 12.000 interações.

A contagem considera as interações em postagens com menções a Lula ou Bolsonaro e o nome do aliado que declarou apoio aos presidenciáveis. Foram levadas em conta as interações ocorridas desde a oficialização de cada apoio, até o final do último domingo. O levantamento foi feito pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, sob encomenda da startup de comunicação O Pauteiro.

Bolsonaro teve a semana marcada pelo apoio de vários governadores. Nas redes, o que propiciou maior impacto foi o de Minas Gerais, Romeu Zema, líder em postagens, compartilhamentos e comentários nas publicações com menções a ele e Jair Bolsonaro, totalizando 391.100 interações. O tucano Rodrigo Garcia aparece em seguida, com 233.500 interações relacionadas a menções conjuntas a ele e ao presidente. Logo depois, Cláudio Castro, gestor do Rio de Janeiro, aparece com 182.500 interações nas redes sociais.

Outros tiveram impacto menos significativo. As menções a Bolsonaro e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo, geraram 43.200 interações. As associações com Ratinho Junior, do Paraná, totalizaram 40.000, enquanto as relacionadas a Ibaneis Rocha, produziram 23.300 interações.

Somadas as citações a Bolsonaro e aos governadores: do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do Mato Grosso, Mauro Mendes; do Amazonas, Wilson Lima; do Acre, Gladson Cameli; de Roraima, Antonio Denarium; e de Rondônia, Marcos Rocha, foram geradas outras 29.600 interações.

Enquanto o ex-presidente Lula liderou no total de postagens que o mencionaram junto aos aliados, com 69.900, Bolsonaro contou com 15.800 publicações que citam ele e algum dos governadores que declararam apoio oficial. O atual presidente, porém, teve vantagem no número de comentários, com 614.200, pouco mais que os 611.900 de Lula. O petista voltou a levar vantagem no total de compartilhamentos. Os posts sobre suas alianças foram replicados 402.200 vezes, enquanto os de Bolsonaro somaram 313.200 compartilhamentos.