Na primeira reunião ministerial do governo, Alckmin bate em… Bolsonaro

Geraldo Alckmin fez críticas a Jair Bolsonaro, ainda que sem citar nominalmente o ex-presidente, durante a primeira reunião ministerial do novo governo Lula, que ocorre na manhã desta sexta-feira, em Brasília.

Apenas a fala de Lula e um breve discurso do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento foram transmitidos pelas redes do Planalto. Alckmin mencionou o uso da máquina pública por Bolsonaro durante as eleições, indicando que o novo governo ainda não desceu do palanque eleitoral.

“O povo brasileiro deu uma aula [nas últimas eleições]. Em quase 50 anos de vida pública, eu nunca tinha visto o uso e abuso da máquina pública como ocorreu nessa última eleição [por Bolsonaro]. O que podia e o que não podia ser feito, foi feito pra ganhar a eleição. E a resiliência e o espírito correto prevaleceram”, disse.