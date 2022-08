Na posse de Moraes, Aras promete fiscalizar eleições ‘sem escândalos’

No discurso que fez durante a solenidade de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público Eleitoral vai atuar na fiscalização das eleições “com desassombro e sem escândalos”. Ele disse ainda que os dois órgãos estão juntos “na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas”.

“Cabe-nos assegurar tanto a soberania popular quanto a paz social. Considerando esta dupla responsabilidade, essencial ao bem estar e prosperidade do país, prosseguiremos em nossa atuação fiscalizadora com desassombro e sem escândalos, com atuação técnica, sem exceções às garantias da Constituição Federal. Nosso compromisso com a Constituição é permanente, é o pacto da nação pela democracia e pelo estado de direito”, declarou Aras.

“Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático, que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente nos próximos menos de dois meses”, acrescentou o chefe da PGR.

Para concluir sua fala, ele prometeu atuar no fortalecimento do Estado Democrático de Direito “pela realização de eleições limpas, transparentes e seguras”. “Juntos, acataremos a soberania popular, manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro”, finalizou.

Durante seu pronunciamento, ele aproveitou para fazer uma homenagem ao ex-ministro do STF e do TSE, Sepúlveda Pertence, a quem chamou de “fundador do Ministério Público moderno”.

“Sua excelência receba deste procurador-geral, que tem a honra de ter sido seu discípulo e continuar sendo, os meus agradecimentos pelas balizas mestras de um Ministério Público Eleitoral que respeita o voto votado e o voto apurado. Os nossos profundos agradecimentos, e esta é a homenagem que este procurador, em nome do Ministério Público brasileiro, presta a vossa excelência”, declarou, na presença do homenageado, de 84 anos, aplaudido por todo o plenário.

