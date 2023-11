Na mira do Senado, o STF ganha tempo na Câmara

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso conversou com Arthur Lira e ouviu do chefe da Câmara que a Casa deixará a PEC do Senado na sombra.

Com tantos projetos importantes para a agenda do país, Lira não quer cometer o erro de Rodrigo Pacheco, ao se associar a bolsonaristas para atacar o Supremo.

A ideia é focar na reforma tributária, que voltou para a Câmara, e nas questões de orçamento.