Na mira de Sergio Moro, evangélicos se dividem entre Lula e Bolsonaro

Considerados peças-chave para a campanha de Sergio Moro (Podemos) à presidência, os evangélicos estão mais interessados em Lula (PT) ou Bolsonaro (PL) no Planalto em 2022, mostra pesquisa divulgada nesta terça pelo Ipec.

Entre os eleitores do grupo religioso, 34% dizem ter intenção de votar no ex-presidente, enquanto 33% afirmam que vão votar no atual chefe do Executivo — Moro detém apenas 7% da preferência dentro do segmento.

Pode ser um balde de água fria, mas o ex-juiz tem corrido atrás do prejuízo. Nas últimas semanas, se reuniu com pastores e lideranças religiosas em São Paulo — ele pretende retomar os encontros assim que voltar dos Estados Unidos.

A leitura de pessoas próximas a Moro é de que é possível capitalizar a fragilizada relação de Bolsonaro com a ala evangélica no caso André Mendonça — o sentimento entre os apoiadores é de que o presidente abandonou à própria sorte o seu indicado “terrivelmente evangélico” ao STF.

“Se eles [evangélicos] verem uma alternativa ao Lula, com perfil conservador, não é difícil de desembarcarem de vez do governo Bolsonaro”, diz um aliado de Moro.