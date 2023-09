‘Na hora decisiva, Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo’, diz Barroso

Em um trecho de seu discurso de posse na presidência do STF dedicado à exaltação da defesa da democracia, notadamente no tenso ambiente político que envolveu as eleições gerais de 2022, o ministro Luís Roberto Barroso disse nesta quinta-feira que, “na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo”.

“Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita: na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo.”

Barroso declarou ainda que costuma-se identificar o extremismo, o populismo e o autoritarismo como “os culpados de sempre”, mas que a recessão democrática fluiu também pelos “desvãos da democracia, as promessas não cumpridas de oportunidade, prosperidade e segurança para todos”.

Siga