‘Na hora certa, Lula pula do barco’, diz aliado de Bolsonaro sobre eleição

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado deu vazão, nas redes, a uma tese recorrente no Palácio do Planalto. Na lógica bolsonarista, Lula desistirá da disputa eleitoral para não “coroar” sua biografia com uma derrota para Bolsonaro e a bilionária máquina do Planalto.

O petista já esteve na cadeira de Bolsonaro e sabe como é difícil, para os adversários, vencer sem estrutura palaciana. Com o crescimento do presidente nas pesquisas, o petista, na avaliação de Machado, vai “pular do barco”.

“Ele não será candidato. Pode ser tudo, só não é burro. Tem exata noção do mundo real e pesquisas que demonstram clara tendência de vitória do presidente Bolsonaro. A janela partidária mostrou o grau de desidratação que os partidos contra o governo sofreram. Preparem-se para anúncio de doença grave ou cansaço. Na hora certa, ele pula do barco”, diz o ex-ministro.

Lula, diga-se, já deixou claro em diferentes momentos que não pretende desistir. Só não será candidato se o PT não quiser. Como Lula é quem manda no partido…