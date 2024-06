Na França, Atacadão inaugura primeira loja da Europa

Rede atacadista do Grupo Carrefour Brasil, o Atacadão expandiu para Europa e inaugura nesta quinta-feira a primeira loja na França. A unidade fica em Aulnay-sous-Bois, nas imediações de Paris.

A França é o segundo país fora do Brasil com presença do Atacadão. No modelo de franquias, a marca tem 15 lojas no Marrocos, em parceria com o Grupo LabelVie, que também faz parte da unidade francesa.

A nova loja do Atacadão possui 10.000 metros quadrados de área de vendas para uma variedade de 13.000 produtos. O empreendimento deve gerar entre 200 e 230 empregos diretos e indiretos.