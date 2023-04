Na Espanha, Lula tem nova oportunidade de reparar fala sobre a guerra

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como era esperado pelo núcleo mais próximo de Lula no Planalto, a viagem do presidente a Portugal lançou novamente o governo brasileiro na discussão sobre a guerra na Ucrânia. Lula, novamente, não estava preparado para falar do tema.

Ao lado do presidente Marcelo Rebelo, o petista passou momentos de constrangimento quando uma jornalista questionou o colega português sobre a independência do Brasil para mediar a paz na Ucrânia, depois das falas de Lula.

“Depois das recentes declarações do presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, (o senhor) entende que o Brasil tem condições de desempenhar papel de mediador pela paz ou ficou comprometida a sua neutralidade”, questionou a jornalista a Rebelo.

O presidente português esquivou-se, deixando para Lula o tema, já que a mesma jornalista também havia perguntado se o petista “mantinha as declarações” em que responsabilizou europeus pela continuidade da guerra, ao armarem a defesa ucraniana contra os invasores russos. Lula perdeu a oportunidade de reparar a afirmação, numa demonstração de que continua acreditando na fala que deixou europeus contrariados, tanto que replicou o discurso no Legislativo português.

A partir desta terça, ele terá uma segunda chance na Espanha. Lula terá reuniões com sindicalistas e com investidores em Madri e poderá ouvir diretamente dos espanhois algumas avaliações sobre quem realmente é responsável pela guerra na Ucrânia. Pelo menos essa é a esperança de aliados que estão com o petista na comitiva.