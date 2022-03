Na disputa ao governo do RJ, rejeição a Freixo atinge 40% na Baixada

Na pesquisa do instituto Gerp ao governo do Rio de Janeiro divulgada nesta sexta-feira, o deputado Marcelo Freixo (PSB) aparece como o pré-candidato mais rejeitado pelo eleitorado fluminense, com 31% de rejeição.

O governador Cláudio Castro (PL), seu concorrente direto e que tem se revezado na dianteira da corrida ao Palácio Guanabara com o parlamentar, tem 25% de rejeição e é o segundo no ranking. Felipe Santa Cruz (PSB) tem 12% enquanto Rodrigo Neves (PDT) tem 10% e Paulo Ganime (Novo), 8%.

Os dados mostraram que Freixo tem um caminho longo a percorrer quando o assunto é o eleitor fora da capital. A sua rejeição apurada na região metropolitana expandida para a Baixada Fluminense atinge 40%. Junto da capital e da região metropolitana, a Baixada concentra os maiores colégios eleitorais do estado.

A rejeição a Freixo na Baixada só não é maior do que na região central do estado, cujo indicador vai 48% do eleitorado, apesar de se tratarem de cidades muito menos populosas como Três Rios e Nova Fiburgo. A maior rejeição a Castro é na região metropolitana com o foco em Niterói, quando o indicador vai a 36%, contra 31% de Freixo.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone de 21 a 24 de março. O intervalo de confiança é de 95,5% e a margem de erro de 2.58 pontos para mais ou menos. Ela foi inscrita no TSE sob o registro RJ 04513/2022.