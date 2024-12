Na cultura, Tocantins é estado que mais aproveitou Lei Paulo Gustavo

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Tocantins, do governador Wanderlei Barbosa, foi o estado com o maior índice de execução da Lei Paulo Gustavo — utilizando 99,1% dos 25,6 milhões de reais recebidos — no país. A Paraíba (98,7%) e o Distrito Federal (98,6%) completam as primeiras posições no ranking nacional.

Os desempenhos estaduais apresentaram variações significativas, com Rondônia utilizando apenas 3,4% dos recursos recebidos, evidenciando disparidades na implementação da política pública.

No Tocantins, em 2023, foram lançados cinco editais no âmbito da Lei Paulo Gustavo, oferecendo 536 vagas e recebendo 1.676 inscrições. Foram contemplados 509 projetos e premiações, incluindo ações destinadas às comunidades indígenas e quilombolas, alcançados por iniciativas de busca ativa que percorreram mais de 8 mil quilômetros em todo o estado.

A Lei Paulo Gustavo foi instituída para fomentar atividades culturais em todo o país, priorizando o apoio a projetos de impacto local, com resultados que refletem a capacidade de planejamento e execução das gestões estaduais.