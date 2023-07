Na CPMI, Mauro Cid veste personagem de simples ajudante de ordens

Escoltado pela Polícia do Exército, Mauro Cid chegou fardado ao Congresso Nacional para depor na CPMI do 8 de Janeiro na manhã desta terça-feira. No Senado, o ex-ajudante de ordens esperou cerca de uma hora para os senadores votarem requerimentos. A audiência iniciou um pouco antes das 10h40.

Cid será ouvido pelas mensagens golpistas trocadas com o coronel Jean Lawand Junior e documentos encontrados pela Polícia Federal no seu celular do ex-ajudante de ordens de Jair Boslonaro, revelados por VEJA no mês passado. Nessa audiência, os parlamentares querem apurar detalhes sobre o roteiro do golpe que estava no telefone de Cid e qual a relação do ex-presidente com a tentativa de ruptura da democracia.

O depoente assumiu, na Comissão, uma postura humilde. Após exposição inicial, em que explicou as atribuições de ajudante de ordens, decidiu permanecer em silêncio em relação às perguntas dos parlamentares.

“Respeito o posicionamento de vossa excelência, mas mantenho minhas considerações iniciais e, em razão do escopo do inquérito que estou sendo investigado e, de acordo com a orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio”, respondeu Cid a todas as perguntas da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI e primeira parlamentar a questioná-lo.

Antes de o ex-ajudante de ordens entrar na sala da audiência, o deputado bolsonarista Marco Feliciano (PL-SP), ligado a Bolsonaro, pediu que o militar fosse respeitado e se dirigiu ao presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), para Cid não ser chamado de “ladrão” e outros termos menos elegantes.

“Nas outras oitivas, vossa excelência determinou que as testemunhas não fossem aqui coagidas, nem xingadas, nem maltratadas. Gostaria de saber se isso prevalece para hoje também, para que não seja chamado de bandido, ladrão, disso ou daquilo, porque são patentes do Exército nacional. Outras pessoas que passaram por aqui foram humilhadas por essa Comissão”, disse Feliciano.

Cid está preso há mais de dois meses em uma cela especial do Exército de 20 metros quadrados, equipada com cama, frigobar, televisão, chuveiro quente e uma janela gradeada com vista para a rua.

