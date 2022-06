Na CNI, Bolsonaro ressuscita ‘Posto Ipiranga’ ao falar de Guedes

No início da sua apresentação no evento da Confederação Nacional da Indústria com presidenciáveis nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ressuscitou o apelido com que batizou o seu ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Obviamente, preferia pra estar aqui do meu lado o Posto Ipiranga pra falar de economia. Porque eu me considero um técnico de um time de futebol. Quem entra em campo não sou eu, são os nossos ministros”, comentou o presidente, instado a apresentar suas propostas e feitos do governo para o setor industrial.

Bolsonaro disse ainda que, quando assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governo tinha problemas de vários tipos, inclusive “éticos, morais e econômicos” — e destacou que cada ministro teve liberdade para “mobiliar” sua respectiva pasta.

O presidente também repetiu a promessa de, em caso de reeleição, recriar o Ministério da Indústria e Comércio — e sinalizou que o ministro deverá ser “indicado pelos senhores”. A declaração foi bastante aplaudida pela plateia.