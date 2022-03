Na campanha, PT e PSB terão diferenças na hora de falar de corrupção

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na vice de Lula, o PSB vai se distanciar do PT no debate sobre corrupção. Enquanto o petismo tenta apagar o passado negando a corrupção na Petrobras e em outros setores dos governos de Lula e Dilma Rousseff, Carlos Siqueira, o presidente nacional dos socialistas, pensa diferente: “Não podemos obrigar os outros, mas nós faremos nossa autocrítica. Bolsonaro é fruto dos erros do sistema político ao qual todos fizemos parte”.