Na Câmara, ministro de Lula ouve que “governo está caindo”

O ministro Carlos Fávaro foi à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o leilão para importação de arroz, suspenso após suspeita de fraude. O caso é a nova aposta da bancada ruralista para tentar derrubar o governo Lula.

Autor de uma proposta de Comissão Parlamentar de Inquérito para, Luciano Zucco (PL-RS) colocou na conta da CPI a exoneração do ex-secretário de política agrícola Neri Geller. A comissão ainda não arrecadou as 171 assinaturas necessárias para ser aberta.

“A CPI do Arrozão não derrubou um secretário, vai ter ministro que vai cair e dependendo do que conseguirmos avançar. Mais uma vez o petrolão está perto de nós”, disse Zucco.

Depois da fala, ele respondeu a um governista dizendo repetidas vezes: “MST não fala, que MST não tem nem arroz”. Na safra 2022/2023, o Movimento Sem Terra estimou ter produzido 16.000 toneladas de arroz orgânico.

Um deputado que estava na comissão disse que os governistas estavam desesperados pois “o governo está caindo”. Fávaro também escutou de parlamentares que pode perder seu cargo.

“O senhor é carta fora do baralho porque o seguinte: tem o Ministério do Meio Ambiente que é contra o agro, tem as ONGs que são contra o agro; tem fortes fontes dentro do próprio PT contra o agro. Como o senhor vai sobreviver no meio dessa situação? Pode ter certeza: o seu caminho é o mesmo do Neri Geller”, disse Giovani Cherini (PL-RS).