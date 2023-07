Na Bélgica, Lula fala em ‘normalizar situação’ na Venezuela

Em sua live semanal, Lula afirmou, nesta terça, que teve conversas com representantes da oposição e do regime de Nicolás Maduro durante o encontro com líderes da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

A fala foi curta, mas mostrou uma mudança de discurso do petista em relação ao que se passa no regime venezuelano. Lula não elogiou Maduro nem falou de democracia no país vizinho. Disse apenas que abriu diálogo com líderes de países para ver “a possibilidade de normalizar a situação da Venezuela”.

“Hoje tive uma reunião com França, Colômbia, Argentina, com representantes das oposições da Venezuela e com a vice-presidenta para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação da Venezuela”, disse o petista.

Para quem via democracia na Venezuela até outro dia, admitir que o que se passa no regime de Maduro não é normal já é um avanço.

Continua após a publicidade

Siga