Na Alemanha, Sergio Moro ouve poucas e boas sobre Bolsonaro

Nesse giro pela Europa, Sergio Moro ouviu de empresários e políticos alemães duras críticas a Jair Bolsonaro, que é visto como um líder inimigo do meio ambiente e sem apreço pelas credenciais democráticas, já que apoia Vladimir Putin em sua guerra na Ucrânia.

O líder do Partido Verde (Die Grünen), Anton Gerhard, deixou claro que seu partido – um dos que dão sustentação a coalização em torno de Olaf Scholz – não ratificará o acordo comercial União Europeia e Mercosul enquanto Bolsonaro for presidente.

Empresários que jantaram com Moro na segunda à convite do Conselho de Economia Internacional da Alemanha confirmaram a repercussão negativa da visita de Bolsonaro à Rússia às vésperas da invasão à Ucrânia.

Daí essa declaração de apoio do ex-ministro de Merkel a Moro. “Hoje tive uma visita muito interessante e importante do Brasil: nas próximas eleições presidenciais, ele está desafiando o atual presidente Bolsonaro como um candidato promissor: Sergio Moro. Ele realmente tem o que é preciso para enfrentar os problemas elementares do país: combater impiedosamente a corrupção, impedir o desmatamento da floresta tropical, proteger a bacia amazônica e muito mais”, diz Peter Ramsauer, representante da União Democrática Cristã.