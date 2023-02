Músicos independentes conquistam direitos autorais no Apple Music

Giro VEJA - quinta, 16 de fevereiro

Os anúncios de Lula na Economia são os destaques do dia

Em meio às tensões que pairam sobre a área econômica do novo governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu investir na agenda positiva. Em entrevista à CNN, Lula confirmou nesta quinta-feira que vai conceder aumento real do salário mínimo, que passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. Lula também anunciou o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará a valer para quem ganha R$ 2.640. O valor é quase a metade do que foi prometido na campanha, mas Lula comprometeu-se a subi-lo progressivamente, até alcançar R$ 5 mil