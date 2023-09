Museu do Amanhã abre portas para Bienal de Arte e Tecnologia no dia 20

A primeira edição da Nova Bienal Rio de Arte e Tecnologia abre, a partir do dia 20 de setembro, no Museu do Amanhã. A exposição reúne o trabalho de artistas de 30 países, que em 70 obras, propõem refletir sobre a relação entre as inteligências humana e artificial.

O evento é organizado pelos mesmos curadores do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o File, que ocorre há duas décadas, em São Paulo.

As obras serão sensoriais e interativas. O game inédito The Great Adventure Of Material World, da chinesa Lu Yang, e a instalação interativa Expanded Iris, da brasileira Anaisa Franco, são alguns dos destaques da exposição.

Nos primeiros 12 dias, o público terá acesso gratuito a obras interativas expostas na Praça Mauá, como as esculturas movidas a vento, do holandês Theo Jansen. As obras no interior do Museu permanecem em cartaz até 29 de outubro. A Nova Bienal Rio de Arte e Tecnologia tem patrocínio master da Shell.

