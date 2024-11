Museu da Imigração terá nova mostra de longa duração

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após uma década, o Museu da Imigração, vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inicia em dezembro as obras para requalificar o espaço dedicado à exposição de longa duração, no primeiro pavimento.

Durante o período, o museu continuará aberto ao público com uma programação especial sobre temáticas migratórias. A nova mostra, intitulada Migrar – uma história compartilhada sobre nós, tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2025 e trará conteúdos inéditos, peças do acervo, obras de arte, instalações interativas e recursos tecnológicos.

Fruto de ampla pesquisa e escuta participativa, a concepção da nova exposição começou em 2022, incluindo iniciativas como o projeto “8 anos depois de Migrar: experiências, memórias e identidades”.

A mostra ampliará as perspectivas sobre migrações, explorando movimentos contemporâneos, diásporas brasileiras e migrações internas, além de destacar os fatores políticos, ambientais, econômicos e afetivos que impulsionam esses deslocamentos.